Diesel-Fahrverbote Kretschmann will an Grenzwerten festhalten

Stuttgart.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will trotz wachsenden Widerstands gegen Fahrverbote an den geltenden Grenzwerten für Stickoxide festhalten. "Man kann ein Moratorium fordern", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. "Aber wir halten uns an Recht und Gesetz, darüber gibt es Konsens in der Koalition."