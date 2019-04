Dieselfahrverbot Fellbacher Pflanzen Kölle lässt Autos abschleppen

Tatsächlich herrscht an einem sonnigen Mittwochmittag vor Ostern reger Auto- und Fußgängerverkehr auf den beiden Parkplätzen, die fast nahtlos ineinander übergehen. Auf der westlich gelegenen P+R-Anlage waren nur noch vereinzelt Stellplätze frei; aber auch auf dem größeren Kölle-Parkplatz waren freie Plätze Mangelware.

Kölle ist nicht der einzige Kundenparkplatz nahe der U 1 in Fellbach, der seit der VVS-Tarifreform am 1. April mehr denn je zum Parken einlädt. Fellbach liegt in der Zone 1. Ein Einzelticket für den Stuttgarter Innenraum kostet 2,50 Euro. Das Kaufland gegenüber Kölle hat keine Probleme mit Falschparkern, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Keine Probleme mit Falschparkern hat eigenen Angaben zufolge auch der Rewe-Markt Aupperle in der Stuttgarter Straße. In der wenig frequentierten Tiefgarage von DM und Rewe seien immer Plätze frei, selbst wenn oberirdisch alles belegt ist.

Lidl macht gute Erfahrungen mit Strafzetteln auf Kundenparkplätzen

Mit Strafzetteln müssen Falschparker auf den Lidl-Parkplätzen in Fellbach gegenüber Kölle und am Waiblinger Bahnhof rechnen. Sie liegen beide in unmittelbarer Nähe zur U 1 beziehungsweise zur S-Bahn. Um den Kunden während der gesamten Öffnungszeit einen schnellen und bequemen Einkauf sowie ausreichend Parkmöglichkeiten zu bieten, werden die Parkplätze von externen Dienstleistern bewirtschaftet, teilt das Unternehmen mit. „Auf diesen Parkflächen weisen wir mit gut sichtbar angebrachten Schildern darauf hin, dass das Parken für Kunden eine Stunde lang kostenlos ist.“ Dies werde von Mitarbeitern des Dienstleisters anhand der Parkscheibe im Auto kontrolliert.

Erfahrungsgemäß benötigen die Kunden jedoch deutlich weniger als eine Stunde, so dass die kostenlose Parkdauer ausreichend Zeit zum Einkaufen biete. Eine zusätzliche Karenzzeit ließe aber auch Besuche eines nahe gelegenen Drogerie- oder Getränkemarktes problemlos zu. Wenn aber zu lange geparkt wird, wird’s teuer. „Die Bearbeitungspauschale des externen Dienstleisters kann je nach Region bis zu 30 Euro betragen und ist somit dem öffentlichen Verkehr angepasst.“

Die Gebühr könne storniert werden, sollte durch den Kassenzettel eine längere Einkaufsdauer nachgewiesen werden. „Die vollständige Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Verwarnungsgeld stehenden Modalitäten erfolgt dabei ausschließlich durch den Dienstleister.“ Lidl hat eigenen Angaben zufolge mit dieser Vorgehensweise, zwischen Lidl-Kunden und Falschparkern zu differenzieren, gute Erfahrungen gemacht.