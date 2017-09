Dieseltechnologie bei Porsche Hück gibt Audi letzte Chance

Berlin Air Berlin drohen erneut zahlreiche Flugausfälle

Der insolventen Air Berlin drohen an diesem Mittwoch erneut Dutzende Flugausfälle. "Für morgen liegen uns gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor", schrieb der Vorstand der Fluglinie in einem internen Brief an die Belegschaft.