Dinkelsbühl/Ellwangen.

Eine Eule hat am Samstagmorgen (02.11.) den Verkehr auf der A7 aufgehalten. Ein Autofahrer hatte gegen 6 Uhr die Polizei verständigt, nachdem das Tier zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl-Fichtenau und der Rastanlage Ellwanger Berge mitten auf der Fahrbahn saß. Der Mann hatte auf dem Standstreifen angehalten und von dort aus weitere Verkerhsteilnehmer gewarnt. Der Vogel wollte offenbar keinen Ärger mit der Polizei haben, heißt es in einer Pressemitteilung am Montag. Er verließ seinen Sitzplatz in dem Moment, als ein Streifenwagen vor Ort eintraf.