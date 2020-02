Ditzingen Chemiesaal einer Schule brennt aus

Ditzingen. Am Dienstagabend gegen 22.26 Uhr brannte es in einem Chemiesaal in einem Schulzentrum. Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung, Rauch und Ruß zog sich dabei in der Folge durch den gesamten Gebäudekomplex, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr hatte den Brand um 23 Uhr gelöscht. Bis 4 Uhr morgens dauerten die Nachlösch- und Belüftungsarbeiten an.