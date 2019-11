Döner statt Brezeln in Waiblingen Kebap-Haus zieht in die ehemalige Bäckerei Haag

Wirtschaftsförderer Marc Funk ist ehrlich: „Wir hätten uns eine andere Nutzung gewünscht.“ Doch das Gebäude der Bäckerei Haag wurde verkauft, das Kebap-Haus muss von der Stadt genehmigt werden. Immerhin zieht überhaupt jemand ein, werden manche mit Blick auf den Laden nebenan sagen, der seit mehreren Jahren leersteht. Hoffnung gibt es jetzt aber auch für dieses kleine und verwinkelte Geschäft an der Passage: Mehrere Anfragen liegen Sascha Bauer, dem Geschäftsführer der Bauer Hausverwaltung Stuttgart, vor.

Die meisten Anfragen kommen nicht aus dem Einzelhandel

Einen Unverpacktladen möchte eine Frau aus Waiblingen darin eröffnen, derzeit arbeitet sie an einem Businessplan. Die meisten Anfragen kommen laut Bauer allerdings nicht aus dem Einzelhandel, sondern von Dienstleistern. „Von einem Friseur bis zu einer Schneiderei war alles dabei“, sagt er. Für Einzelhandel sei die Fläche meistens zu klein. So sei eine Anfrage von Optik Fielmann an der Größe gescheitert. Ein Waiblinger Pizzabäcker, der darin eine Filiale eröffnen wollte, sei an den Auflagen gescheitert.

Kompliziert gestaltet sich auch die Vermietung der Räume von Messerschmied Eisele. Nach der Renovierung wurde der Laden im Sommer geteilt. In den kleineren Teil zog im Juni Mario Fazio mit einem Geschäft für E-Zigaretten. In den größeren Teil soll nun ein weiterer Friseur einziehen. Nur zwei Häuser weiter kämpft bereits der „Figaro by Ruhi“ um die Gunst der Kunden. Dazu kommen die Friseure in der Marktgasse und der Kurzen Straße – um nur die in allernächster Nähe zu nennen. Doch die Bemühungen von Stadtmarketingchef Marc Funk, ein Modegeschäft anzusiedeln, waren erfolglos. „Sechs oder sieben Modelfilialisten habe ich kontaktiert“, sagt er.