Donald Duck wird 85 Der Tollpatsch mit Entenschwanz und Matrosenjacke

Ein Pechvogel mit Missgeschicken und Wutausbrüchen - vielleicht machten ihn gerade seine menschlichen Unvollkommenheiten in aller Welt so beliebt. Und dann ist da noch seine große Sippschaft in Entenhausen, ebenfalls aus der Feder des legendären US-Zeichner Carl Barks: der reiche Geizkragen-Onkel Dagobert Duck, die drei kleinen Neffen Tick, Trick und Track, die hübsche Freundin und Dauerverlobte Daisy und der erfinderische Daniel Düsentrieb.

"Uff, ächz, seufz"

Ob Anders And in Dänemark, Kalle Anka in Schweden, Paolino Paperino in Italien oder Donald Duck - auch außerhalb von Hollywood hat die Ente viele Fans, vor allem in Deutschland. Die in Rostock geborene Übersetzerin Erika Fuchs (1906- 2005) legte der Ente als Chefredakteurin des Micky-Maus-Magazins ab den 1950er Jahren die deutschen Worte in den Schnabel. Mit verkürzten Ausdrücken wie "Grübel", "Juchz" oder "Freu" erfand sie eine eigene Comic-Sprache für die Hefte.

Hartgesottene Donald-Duck-Fans, die sich Donaldisten nennen , gründeten 1977 die "Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus". Der Alltag und die Abenteuer des "kleinen Herrn Duck" lägen ihnen am Herzen, schreiben die D.O.N.A.L.D.-Mitglieder auf ihrer Webseite. Sie tauschen sich bei Stammtischen und auf Tagungen über das Entenphänomen aus.

1943 gab Donald Duck seinen Entenschwanz auch für einen Anti-Nazi-Propagandafilm her. In "The Fuehrer's Face" sieht er sich wie in einem Alptraum als Arbeiter, der am Fließband für die Nazis Bomben montiert. Der Film brachte Disney einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm ein. Nicht einmal zehn Jahre war Donald Duck damals alt. Und nun ist die Ente mit dem zweiten Vornamen Fauntleroy weit über 80. Was würde Donald wohl dazu sagen? Vielleicht "Uff, ächz, seufz".