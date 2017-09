Donaueschingen Baugerüst fällt um und reißt Arbeiter mit sich

Donaueschingen.

Ein 53-jähriger Mann ist in Donaueschingen vier Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde von einem umfallenden Baugerüst mitgerissen, auf dem er gerade arbeitete, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Obwohl er auf einen gepflasterten Betonboden fiel, zog er sich nur leichte Verletzungen zu.