Donaueschingen Betrunkenen auf Motorhaube transportiert

Um kurz vor 21.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei, dass in der Friedrich-Ebert-Straße und dann in der Talstraße ein Ford Ka unterwegs sei, auf dessen Motorhaube sich ein offensichtlich betrunkener Mann befinden würde. Die eingesetzten Beamten fanden den Ford auf einem Parkplatz eines Gebäudes in der Talstraße vor. In unmittelbarer Nähe trafen sie dann auch die 31-Jährige und ihren 35-jährigen Begleiter an.

Die Zeugen konnten die beiden als die Personen aus beziehungsweise auf dem Auto identifizieren. Neben einem positiven Alkoholtest, stellten die Beamten fest, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Sie muss sich nun in einem Strafverfahren für ihre Fahrt ohne Führerschein und unter Alkoholeinwirkung sowie für den "Personentransport" auf der Motorhaube verantworten.