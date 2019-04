Donis trifft, VfB jubelt Stuttgart schlägt Gladbach bei Willig-Debüt

Nach den sechs Gegentoren in der Vorwoche waren die Stuttgarter zunächst auf defensive Stabilität aus und dementsprechend mühsam tasteten sich Didavi und Co. in Richtung Borussen-Tor. Ein irregulärer Treffer brachte dann aber Schwung und Leben in die Mercedes-Benz Arena. Die Kurve startete ihren Support und wie auf Kommando kamen auch die Gastgeber durch Castro (22.) und Kabak (27.) zu ersten Halbchancen. Auf der Gegenseite wurde Jonas Hofmann von VfB-Torhüter Zieler entscheidend abgedrängt (24). Torlos ging es in die Halbzeitpause. Ein erster Etappensieg für den Bundesliga-Debütanten Nico Willig, der lautstark und gestenreich an der Seitenlinie coachte.

Anastasios Donis schießt den VfB in Führung

Ohne personelle Veränderungen kamen beide Teams aus der Pause. Das erste Ausrufezeichen im zweiten Durchgang setzten die Stuttgarter. Anastasios Donis luchste seinem Gegenspieler den Ball ab, marschierte schnurstracks auf Gladbachs Torwart Yann Sommer zu und zirkelte den Ball an den rechten Torpfosten (54.). Nur zwei Minuten später zielte der Grieche dann besser und knallte den Ball unhaltbar für Sommer ins Tor. Nico Elvedi hatte zuvor einen langen Pass von Aogo in den Lauf von Donis verlängert.

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Schwaben phasenweise zu tief in die eigene Hälfte zurück und so mussten die leidgeprüften VfB-Anhänger lange zittern. Doch die Gladbacher Offensive um Hazard, Plea und Co. fand nur selten eine Lücke im gut gestaffelten Abwehrverbund der Stuttgarter. Insgesamt agierte die Mannschaft von Dieter Hecking zu behäbig und so konnten die zweikampfstarken VfB-Innenverteidiger Kempf und Kabak ohne größere Probleme ihr Handwerk verrichten.