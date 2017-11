Dortmund auf Trainersuche Hannes Wolf: "Der BVB ist kein Thema"

Dem wiedersprach Hannes Wolf am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Bremen: „Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Wir sind hier in Stuttgart und haben die fantastische Aufgabe, die Profis des VfB Stuttgart zu trainieren und das braucht all unsere Kraft.“

Dass sein Name immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht wird, stört den 36-Jährigen nicht: "Das ist logisch und nicht völlig absurd. Aber es ist trotzdem kein Thema", so der 36-Jährige, der im September 2016 aus der Jugend des BVB zum VfB gewechselt war.