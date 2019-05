Dreharbeiten am Kappelberg Darum geht es im neuen Stuttgart-Tatort

Die Kameras laufen am Mittwoch, den 15. Mai, auf dem Kappelberg. Für landwirtschaftlichen Verkehr, Fußgänger und Radfahrer kann es daher zu Verkehrsbehinderungen kommen . Zwischen 9 und 18 Uhr finden die Dreharbeiten für den Krimi mit den Hauptdarstellern Richi Müller und Felix Klar statt. Mit Katja Bürkle wirkt außerdem auch eine Fellbacherin mit. Gedreht wird oberhalb des Weinguts Aldinger.

Die Handlung

„1“, mehr steht nicht in dem Schreiben, das an „Die Ermittler im heutigen Mordfall“ adressiert ist. Was man für einen Scherz halten könnte, wird für Thorsten Lannert und Sebastian Bootz bald zur harten Realität. Denn noch am selben Vormittag wird eine Frau auf offener Straße erschossen. Ein zielgerichteter Weitschuss, offensichtlich von einem Scharfschützen; auf der Patronenhülse ist eine „1“ eingraviert … Mehr Indizien gibt es nicht und die Ermittler ahnen Böses.

Ein zweites Schreiben enthält eine Geldforderung: Drei Millionen, sonst folgt Mord Nummer 2, an irgendeiner anderen Stelle der Stadt. Die Geldübergabe wird raffiniert eingefädelt, aber auch die Kommissare bereiten sich sorgfältig vor. Trotzdem kann der Täter nicht gefasst werden. Als ein zweiter Mord verübt wird, wächst der Druck, den Täter zu finden, bevor die anonyme Bedrohung zur Panik führt. Einen ersten Erfolg gibt es, als am zweiten Tatort nicht nur eine Patronenhülse, sondern auch Spuren von rotem Nagellack gefunden werden...