Drei Fälle in den letzten Tagen Einbrecher nehmen Korber Kindergärten ins Visier

Am Montag hatte die Polizei von einem Einbruch in den Kindergarten und das Gemeindezentrum in der Lange Straße berichtet. Dort sollen Unbekannte zwischen Freitag, 14 Uhr und Sonntag, 11 Uhr sämtliche Räume durchsucht haben. Dabei wurde laut einem zuständigen Polizeibeamten eine Digitalkamera gestohlen. Der Sachschaden belaufen sich auf rund 3000 Euro.

Am Dienstag wurden dann zwei weitere Fälle öffentlich:

Zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 6.30 Uhr ist laut Polizei in einen Kindergarten in der Ernst-Heinkel-Straße eingebrochen worden. Ein Laptop und ein Mobiltelefon wurden entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Ebenfalls zwischen Freitag und Montag versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in der Fritz-Klett-Straße einzubrechen - und scheiterten. Laut Polizei hinterließen sie einen Schaden von geschätzten 500 Euro.