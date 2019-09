Drei VfB-Profis verletzt ausgewechselt So steht es um Kobel, Castro und Gonzalez

Torhüter Gregor Kobel sagte zu seiner Knieblessur: „Die ersten Tests waren okay. Es war ein fester Schlag aufs Knie, sieht aber nicht so schlecht aus. Momentan fühlt es sich noch ganz gut an." Er rechnet damit, „nächste Woche wieder mit dabei zu sein.“ Fürths Havard Nielsen war dem Stuttgarter Stammkeeper in der ersten Halbzeit unglücklich aufs Knie gestiegen. Mit einer Risswunde am linken Knie musste er gestützt von zwei Betreuern vom Platz.

Trainer Tim Walter konnte zu den drei angeschlagenen Spielern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nichts sagen und verwies auf den Sonntag. Ein Lob gab es aber für seine Mannschaft: „Es ist nicht normal, dass man schon in der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt umstellen muss. Dafür haben wir es gut gemacht.“