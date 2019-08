Dritte Liga Hallescher FC stürmt an Tabellenspitze: 4:0 gegen Großaspach

Halle (dpa) – Die Fußballer des Halleschen FC haben die Tabellenführung in der dritten Liga übernommen. Die Schützlinge von Trainer Torsten Ziegner gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 4:0 (2:0) und kletterten durch den fünften Saisonsieg zumindest für einen Tag auf den Platz an der Sonne.