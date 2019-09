Drittligist spielt stark auf Großaspach gewinnt den Drei-Ligen-Cup

Dabei hatte das Turnier in Aspach für die Schwaben ordentlich begonnen: Die erste Partie gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau konnte im Elfmeterschießen gewonnen werden. In den 45 Minuten zuvor gab die Walter-Elf eine frühe 2:0-Führung noch aus der Hand. Dem 2:2 folgte ein Elfmeterschießen, in dem Torhüter Fabian Bredlow mit zwei gehaltenen Schüssen zum Matchwinner avancierte. Neben Neuzugang Philipp Förster, der zum ersten Mal im VfB-Trikot auflief, standen auch die zuletzt angeschlagenen Mario Gomez und Kapitän Marc Oliver Kempf wieder auf dem Platz. Dabei gelang Förster zumindest eine Vorlage, Gomez erzielte den ersten VfB-Treffer des Tages – war ansonsten jedoch wirkungslos geblieben.

Im zweiten und entscheidenden Spiel ging es für den VfB gegen den Gastgeber und Drittligisten Großaspach um den Turniersieg. Der Sonnenhof war mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen eine überforderte Austria in den Drei-Ligen-Cup gestartet und hatte dabei ordentlich Selbstvertrauen getankt. Dies zeigte die SGS auch gegen den VfB und dominierte die Partie gegen den vermeintlichen Favoriten. Am Ende sahen die rund 3000 Zuschauer in der Mechatronik-Arena ein einseitiges Spiel, welches die Aspacher gegen harmlose Stuttgarter mit 1:0 gewannen.

Auch die vielen Youngster aufseiten der Stuttgarter konnten die Niederlage nicht abwenden, was in Anwesenheit der Routiniers wie Badstuber oder Klement auch zu viel verlangt wäre. So musste die junge Elf um die Verteidiger Roberto Massimo und David Grözinger (beide U21) sowie die Offensiven Lilian Egloff und Nick Bätzner (beide U19) deutlich Lehrgeld zahlen.