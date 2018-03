DSDS Waiblingerin Toranj Jafari singt sich in den Recall

Video: Der Auftritt von Toranj Jafari beim großen Casting von "Deutschland sucht den Superstar". Quelle: RTL.de.

Auf Social Media ist Toranj für ihre Follower bereits ein Star, doch sie möchte höher hinaus: Am Samstagabend wagte sie sich mit dem Song "Stay" von Rihanna vor die vierköpfige Jury - Dieter Bohlen, Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Mousse T. - und wurde plötzlich ganz unsicher. Vor großem Publikum hatte sie noch nie gesungen. Das sollte sich bei DSDS ändern.

Vom Aussehen der Influencerin war die Jury schon mal begeistert. "Was für eine Erscheinung", begrüßte Musikerin Carolin Niemczyk die Waiblingerin, als die vor die Jury trat. Konnte sie aber auch mit ihrem Gesang überzeugen?

Die ersten ruhigen Töne, die ihr über die Lippen kamen, quittierten die Jury-Mitglieder mit lächelnden Gesichtern. Toranj versuchte, ihr ganzes Gefühl in die Stimme zu legen, wirkte aber unsicher.

Produzent Mousse T. hob nach etwas mehr als eineinhalb Minuten die Hand, um anzudeuten, dass Toranj genug gesungen hatte. Aus der Traum vom Superstar? Nein. Dieter Bohlen äußerte sich als Erster zum Auftritt der 20-Jährigen: Er sehe Potenzial - auch wenn er nicht ganz zufrieden war. "So einigermaßen singst du", meinte der Poptitan und gab der Sängerin ein "Ja".

Auch Ella Endlich und Carolin Niemczyk fanden, dass das Pop-Business wie gemacht sei für die Waiblingerin. Der vierte im Bunde, Mousse T., war von der Performance enttäuscht. Trotz ihrer Versprechungen, es beim nächsten Mal besser zu machen, gab Mousse T. der jungen Frau ein "Nein". Doch mit insgesamt drei "Ja"-Stimmen hat es Toranj in die nächste Runde - den Deutschland-Recall - von "Deutschland sucht den Superstar" geschafft.

Den gelben Zettel, der als Ticket für den Recall gilt, nahm sie freudestrahlend entgegen.

Der Deutschland-Recall...

...ist die nächste Etappe nach den großen DSDS-Castings. Haben die Kandidaten die vierköpfige Jury dort von sich und ihrem Gesangstalent überzeugt, halten sie am Ende einen gelben Recall-Zettel in der Hand. Der ist das Ticket für den Deutschland-Recall. Dort treffen noch einmal die Besten der Besten aufeinander und kämpfen um den Einzug in den Recall in Südafrika. Dort entscheidet sich dann, wer von den Kandidaten in die Live-Mottoshows einzieht.

Am Samstag (17.03., 20.15 Uhr, RTL) tritt Toranj Jafari beim Deutschland-Recall an.