Düsseldorf Streifenwagen statt Schulbus

Michael Gräßel, Polizeikomissar der Polizeiinspektion Nord, hatte zum ersten Schultag vor einer Grundschule gestanden. Er sollte eigentlich nur Präsenz zeigen und für einen sicheren Schulweg sorgen. Für die Schülerin Lisa entpuppt er sich als Retter in der Not. Das Mädchen sprach Gräßel unter Tränen an, ob es bitte eine Frage stellen dürfe. Der Polizeikomissar beruhigte das Mädchen. Sie fragte nach dem Bus nach Grafenberg. Es stellte sich heraus, dass Lisa versehentlich in den falschen Bus gestiegen war. Nun stand sie verzweifelt an der falschen Schule. Aber es sei doch wichtig, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen.

Mit dem echten Polizeiauto zur Schule gebracht

Der Polizist erklärte ihr, es sei nicht so schlimm, mal einen Fehler zu machen. Außerdem habe sie alles richtig gemacht, weil sie so klug war, einen Polizisten anzusprechen. Die Laune des Mädchens besserte sich, dennoch wollte sie aber unbedingt in der Klasse sein. Gräßel schilderte den "Notfall" also kurzerhand den Kollegen über Funk. Eine Streife in der Nähe fuhr an die Grundschule. "Als ich der Kleinen sagte, dass sie nun mit einem echten Polizeiauto zur Schule gebracht wird, war aller Kummer vorbei", sagt Gräßel.

"Von den Kollegen erfuhr ich dann, dass Lisa pünktlich mit dem zweiten Gong die Schule erreichte." Ihre Lehrerin bedankte sich für die Aktion.