Durchschnittsalter im Rems-Murr-Kreis Die ältesten Einwohner hat Großerlach

Mit 47,7 Jahren führt Großerlach mit Abstand die Altersstatistik im Kreis an. Die jüngste Gemeinde im Rems-Murr-Kreis ist Kirchberg an der Murr, dort lag das Durchschnittsalter am Stichtag 31.12.2018 bei nur 42,9 Jahren, also knapp fünf Jahre drunter. Auch Burgstetten und Leutenbach gehören zu den jüngeren Gemeinden mit 42,9 und 43,1 Jahren.

In den großen Kreisstädten Waiblingen, Backnang, Fellbach und auch in Welzheim pendelt das Durchschnittsalter der Einwohner um die 43 Jahre. In Schorndorf und Weinstadt steigt das Durchschnittsalter auf über 44 Jahre an, in Schorndorf liegt es bei 44,7 und in Weinstadt sogar bei 44,9.

Im Vergleich mit dem Durchschnittsalter in Baden-Württemberg ist der Rems-Murr-Kreis deutlich älter. Im Land senken vor allem die Universitätsstädte den Durchschnittswert: Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim liegen zwischen 40,4 und 42,2 Jahren. Die ältesten Landkreise sind Baden-Baden mit 47,2 Jahren im Durchschnitt, dann der Main-Tauber-Kreis (45,2) und der Zollern-Alb-Kreis (45).