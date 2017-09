Eberdingen Kreuzender Traktor sorgt für tödlichen Verkehrsunfall

Eberdingen.

Ein die Straße kreuzender Traktor hat in der Nähe von Ludwigsburg für einen schweren Verkehrsunfall mit einem Todesopfer gesorgt. Der Traktorfahrer fuhr am Dienstag über die Landstraße 1136, um in einen anderen Feldweg zu fahren und übersah dabei zwei von links kommende Autos, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.