Ebersbach an der Fils Coronavirus: Todesfall in Wohnhaus der Diakonie Stetten

In Ebersbach und auch an anderen Orten sei die Einrichtung im Kontakt mit den jeweiligen Gemeindeverwaltungen. „Wir stimmen alle Maßnahmen mit den zuständigen Gesundheitsämtern ab, insbesondere die Identifizierung der direkten Kontaktpersonen, die Quarantänemaßnahmen und die notwendigen Tests bei Bewohnern und Mitarbeitern“, so Wilhelm.

Weitere Corona-Fälle bestätigt

In den letzten Tagen seien in der gesamten Diakonie Stetten an verschiedenen Orten weitere positiv bestätigte Fälle hinzugekommen, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Klienten. Auch im Alexander-Stift gebe es inzwischen erste bestätigte Fälle. „Außer Ebersbach gibt es Stand heute noch drei weitere vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantänesituationen“, teilt der Pressesprecher mit. In drei weiteren Fällen sei die Quarantäne inzwischen wieder aufgelöst worden. Bei einigen Verdachtsfällen warte die Diakonie Stetten derzeit noch auf die Testergebnisse.

Die Diakonie Stetten befindet sich bereits seit Wochen im Krisenmodus. Die Schulen sind dicht, die Remstal-Werkstätten stehen still, sämtliche Angebote der Offenen Hilfen wurden eingestellt. Täglich tagt in der Zentrale in Stetten ein Planungsstab, einmal in der Woche treten die Führungskräfte zum Krisenstab zusammen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind laut dem Vorstandsvorsitzenden Pfarrer Rainer Hinzen einer enormen Belastung ausgesetzt. Gerade im Umgang mit Menschen mit Behinderung stellt die Corona-Krise die Einrichtung vor große Herausforderungen – auch, weil sich viele schwertun, zu begreifen, was um sie herum geschieht. Wie für viele andere Pflegeeinrichtungen auch, ist es für die Diakonie darüber hinaus nicht einfach, an Schutzausrüstung zu kommen.