Edelreservist beim VfB Stuttgart Wie Mario Gomez mit seiner neuen Rolle umgeht

Vor zwölf Jahren war Gomez Fußballer des Jahres in Deutschland. Und heute? Ist er trotz nur wenig Einsatzzeit einer der wichtigsten Profis im teuersten Kader der Liga: Weil er das Leistungsprinzip am Leben hält.

Kein Bonus für den ehemaligen Nationalspieler

Gomez hat ohne Frage den größten Namen aller beim VfB Stuttgart angestellten Fußballer. Niemand dort hat in seiner Karriere so viel erreicht wie der Angreifer, der in drei Ländern Torschützenkönig war, die Champions League gewonnen hat, zwei Mal den DFB-Pokal und dazu 78 Länderspiele und die Teilnahme an zwei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften vorzuweisen hat.

Einen Bonus bekommt Gomez von Trainer Tim Walter deswegen aber eben nicht. Daher sagte er am Mittwoch erneut, was er sinngemäß schon oft gesagt hat in dieser Saison: "Wenn er Gas gibt und wenn er mir zeigt, er ist besser als die anderen und er trainiert besser als die anderen, dann hat er eine Möglichkeit zu spielen. So wie bei jedem anderen Stürmer auch, den wir haben."