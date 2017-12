Education 4.0 Spielzeugroboter als Lehrmaterial

Video: Innovative Lehrkonzepte in der Mechatronik.

Schon der alte Goethe wusste, dass Projektarbeit erlerntes Wissen stärker in den Köpfen verankert, mehr Spaß macht und motiviert. „Es ist nicht genug, zu wissen – man muss es anwenden“, wusste der Schriftsteller und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe, ohne zu ahnen, dass seine Erkenntnis Jahrhunderte später in den Mechatronik-Studiengang in Aalen einfließen wird: „Es ist nicht genug, zu wollen – man muss es auch tun.“

Wie die Forschung müsse sich auch die Lehre stetig fortentwickeln, beispielsweise mit innovativen Konzepten, sagte Wissenschaftsministerin Theresa Bauer bei der Verleihung des Landeslehrpreises in Stuttgart. Die beiden Aalener Professoren, Prof. Dr. Peter Eichinger und Prof. Dr. Bernhard Höfig, haben durch mehrere aufeinander abgestimmte Initiativen und Maßnahmen das Thema Industrie 4.0 in ihrem Studiengang Mechatronik fest verankert und darüber hinaus den intensiven Dialog der Hochschule Aalen mit der regionalen Wirtschaft gefördert.

Wie die Begeisterung fürs Tüfteln ganz schnell überspringt

Wie die Begeisterung fürs Tüfteln auf die künftigen Ingenieure überspringt, spürt Peter Eichinger bei den „Makeathons“, an denen die Aalener Studenten seit eineinhalb Jahren teilnehmen. Makeathon setzt sich aus Make und Marathon zusammen, und genau ums Machen und um Ausdauer ging es im Sommer bei der Münchner Spezialmesse „Laser World of Photonic“. 24 Stunden hatten die bunt zusammengewürfelten Teams Zeit, sich ein Produkt auszudenken, einen Prototyp zu bauen und zu präsentieren. Eichingers Augen leuchten, wenn er die Kreativität und das Engagement beschreibt, die die Teilnehmer bei diesen Events an den Tag legen. Eines der Ergebnisse war ein Wechselsystem für 3-D-Drucker, das innerhalb eines Tages aus handelsüblichen Komponenten aus Elektronikläden zusammengebaut wurde – und funktionierte.

Disziplinen miteinander verbinden

Video: Makeathon 2017.

Makeathon ist Industrie 4.0 im Kleinen. Die Verzahnung der industriellen Produktion mit modernen Informations- und Kommunikationstechniken ist die Herausforderung für Ingenieure schlechthin. Gerade die Mechatroniker sind gefordert, die Disziplinen Mechanik, Elektronik und Informationstechnik miteinander zu verbinden. „Ich brauche den Experten, der die Komponenten zusammenhält“, sagt Eichinger über den Paradigmawechsel. Innovationen, ergänzt Prof. Dr. Bernhard Höfig, seien auf Mechatronik ausgerichtet. Einen VW-Käfer zu konstruieren, habe ein Maschinenbauer hingekriegt, gibt Eichinger ein Beispiel. Einen Tesla zu entwickeln, schaffe der Maschinenbauer allein nicht mehr. Es handelt sich um komplexes System.

Wenn sich Eichinger umschaut, findet der gelernte Maschinenbauer in den heutigen Produkten immer weniger Mechanik und immer mehr Software. „Die heutige Produktentwicklung ist nicht nur hochkomplex, sondern auch stark vernetzt“, beschreibt die Hochschule Eichingers Studiengang: „Der Maschinenbau, die Elektrotechnik und Elektronik vernetzen sich mit der Informatik und Optik und bilden somit zusammen die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts: die Mechatronik.“ Im CHE-Hochschulranking der Zeitschrift „Zeit“ liegt die Aalener Mechatronik in Baden-Württemberg auf Platz eins und bundesweit auf Platz drei.

Lehre und Forschung mit dem Lego-Technic-Baukasten

Und dies schafft die Hochschule mit ganz normalen Spielzeugrobotern. 300 Euro kostet einer dieser orangefarbenen Plastikdinger, die sich zuhauf in den Labors der Mechatronik-Abteilung auf dem Aalener Campus tummeln. An ihnen lernen Studenten die Grundlagen der Steuerungstechnik. Das Prinzip unterscheide sich nicht von dem des professionellen Kuka-Roboters für 15 000 Euro, sagt Eichinger. An diesen lässt er freilich Erstsemester lieber nicht ran. Aus dem Lego-Technic-Baukasten stammt auch ein Prototyp für ein Fahrzeug, das auf der Stelle drehen kann. Und auch das autonom auf dem Laufband fahrende Modellauto sieht ziemlich zusammengebastelt aus. Dank der Sensoren und Kameras kann es alles, was ein Auto können muss, das autonom auf einer Straße unterwegs ist.

Umfrage zeigt: Absolventen schienen den Zug der Zeit zu verpassen

Auslöser, das Lehrkonzept in der Mechatronik auf den Prüfstand zu stellen, war vor zwei Jahren eine Umfrage an der Aalener Hochschule, welche Themen die Studenten interessieren. Zur Verblüffung der Professoren Peter Eichinger und Bernhard Höfig tauchte nirgends Industrie 4.0 auf, die damals in aller Munde war. „Die Absolventen scheinen den Zug der Zeit zu verpassen“, befürchteten Eichinger und Höfig. Das neue Lehrkonzept basiert auf fünf Säulen. Seit dem Wintersemester 2015/16 bot die Hochschule Ringvorlesungen Industriedialog Industrie 4.0 an. Die mittlerweile 22 Vorlesungen werden per Livestream an andere Hochschulen übertragen und erreichten mehr als 3000 Zuhörer. So referierte die deutsche Microsoft-Chefin Sabine Bendiek über künstliche Intelligenz.

Eine weitere Säule nennt sich „Problem Based Learning“, das sich an Studenten ab dem vierten Semester richtet. Die größte Begeisterung wecken nach anfänglicher Zurückhaltung freilich die Makeathones. Ganze vier Tage dauern diese auf Gran Canaria, die die Softwareschmiede ITQ veranstaltet und an denen 80 angehende Ingenieure aus mehreren Ländern teilnehmen, darunter zehn aus Aalen. „Das ist für die Studenten richtig geil“, sagt Eichinger und lässt sich von ihrer Begeisterung gern anstecken. Inzwischen bieten Eichinger und Höfig auch Erstsemestern Makeathons an, damit sie eine Ahnung bekommen, wo ihr Studium hingeht, und wissen, warum sie eines Tages als Ingenieure arbeiten wollen. Nach solchen Highlights, sagt Eichinger schmunzelnd, „lassen sich auch meine trockenen Werkstoffkunde-Vorlesungen ertragen“.