Ehemaliger Farrenstall in Welzheim Einsturzgefahr: Zwei Gebäude müssen abgerissen werden

Da die Gebäude zusammenhängen und verschachtelt konstruiert wurden, ist das ganze Areal, auf dem sich früher der Farrenstall befand (also der gemeindeeigene Zuchtbulle gehalten wurde) von dieser Gefahr betroffen. Und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass abenteuerlustige Kinder und Jugendliche sich dort in Gefahr begeben, hat die Stadt nun entschieden, die beiden Gebäude abzureißen. Sie vorerst zu sichern, sei auf dem Areal nur schwer und unzureichend möglich, so die Begründung.

Ein Erhalt schien ebenfalls nicht mehr sinnvoll. Der angrenzende Fußweg ist bereits seit einiger Zeit nicht mehr nutzbar. Zu groß ist die Gefahr, hier von herabfallenden Dachplatten getroffen zu werden. Außerdem sind in den Gebäuden asbesthaltige Stoffe verbaut.

Der Bauausschuss des Gemeinderats hat nun einstimmig beschlossen, die Abbrucharbeiten an eine Spraitbacher Firma zu vergeben; und dafür außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 55 000 Euro genehmigt. Geld, das dank höherer Zuweisungen vom Bund bei der Umsatzsteuer in der kommunalen Kasse auch vorhanden ist.