Ehemaliger Gewa-Tower in Fellbach Sorgt der Schwabenlandtower für Parkplatznot?

Untersuchungsergebnis sorgt für Irritationen

Um auf möglicherweise unzumutbare Verhältnisse nach Bezug des Schwabenlandtowers reagieren zu können, hatte die Verwaltung der Stadt Fellbach das Büro Brenner-Plan beauftragt, die heutige Situation im angrenzenden Wohngebiet und auf dem Parkplatz des benachbarten Einkaufszentrums Rems-Murr-Center zu untersuchen. Das Ergebnis sorgt für Irritationen, weil erklärt wird, dass der Parkplatz vor dem Rems-Murr-Center „nie voll ausgelastet“ sei und dass er auch nicht von Anwohnern zum Langzeitparken missbraucht werde, wie schon beklagt wurde. Offenbar fand die Untersuchung nicht die volle Zustimmung der anliegenden Geschäfte, so heißt es in einer Infovorlage des Gemeinderats trocken: „In Abstimmung mit den dortigen Parkplatzbetreibern wird das Büro die Ergebnisse nochmals evaluieren.“

Grundsätzlich bietet das Areal mit seinem großzügigen Freiluft-Parkplatz Fläche genug für ein weiteres Parkhaus. Darum soll es vorläufig aber nicht gehen. Spätestens mit der abermaligen Untersuchung sollen belastbare Erkenntnisse vorliegen, wie groß die Parkplatznot aktuell wirklich ist. Und nach Bezug des Towers könnte dann ermittelt werden, wie dieser sich auswirkt – entsprechend müssten dann die Stadt und die anderen Beteiligten reagieren. Ähnliches gilt für das Wohngebiet an der Friedrich-List-Straße: Die jetzt dokumentierte Parksituation weist „typische Belegungs- und Belastungskurven“ aus. Heißt: Tagsüber gibt’s durchaus freie Plätze, abends wird’s eng. Auch dort soll, wenn der Tower bewohnt ist, ein Vorher-nachher-Vergleich ans Licht bringen, ob er die Lage wirklich verschärft. Investor Christoph Gröner scheint eher ans Gegenteil zu glauben. So äußerte er schon vor Monaten bei einer Pressekonferenz die Möglichkeit, dass in der Tower-Tiefgarage sogar Stellplätze übrig bleiben könnten.