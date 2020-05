Ehemaliger Gewa-Tower in Fellbach Umbau des Schwabenlandtowers beginnt im Juni

Begonnen wird im Juni – je nach Stand der Auftragsvergabe vor oder nach den Pfingstfeiertagen. Los geht’s dann mit den Rohbau- und Trockenbauarbeiten. Da das Gebäude komplett umgestaltet wird, sind umfangreiche Eingriffe erforderlich, wie die Stadt Fellbach mitteilt. Denn in Zukunft soll der Schwabenlandtower 194 hochwertige, energieeffizient gebaute Wohnungen beherbergen. Ursprünglich vorgesehen waren vom vormaligen Bauträger Gewa nur 66 Luxus-Appartements, zum Teil über mehrere Stockwerke hinweg. Nach der Übernahme des Towers aus der Gewa-Insolvenz plante die CG-Gruppe komplett um und reichte im August 2019 einen ersten Bauantrag bei der Stadt Fellbach ein. Es folgte im Oktober 2019 ein Nachtrags-Bauantrag für den heutigen Schwabenlandtower SLT 107, um das Gebäude energietechnisch auf den modernsten Stand bringen zu können.

Bauzeit: Rund anderthalb Jahre