Ehemaliger Gewa-Tower in Fellbach Windturbinen für den Schwabenlandtower

Fellbach. Vom Luxusturm zum Öko-Hochhaus: Für den Schwabenlandtower in Fellbach plant die CG-Gruppe Windturbinen, die das 107 Meter hohe Gebäude klimaschonend mit Strom versorgen sollen. Vorbild für das in Deutschland offenbar einzigartige Projekt ist ein Wolkenkratzer in Shanghai – aber es gibt noch Hürden zu überwinden.