Ehemaliger Nationalspieler und VfB-Urgestein Andreas Hinkel will wieder als Trainer arbeiten

Stuttgart.

Der ehemalige Nationalspieler Andreas Hinkel möchte als Trainer ins Fußballgeschäft zurückkehren. "Mein Plan ist ganz klar, wieder als Trainer zu arbeiten. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht", sagte der 37-Jährige am Montag in einem Interview seiner PR-Agentur. Nach dem Erwerb der Fußball-Lehrer-Lizenz hatte Hinkel bis zum vergangenen Sommer für rund zwei Monate die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart trainiert, den Abstieg in die Oberliga aber nicht mehr verhindern können.