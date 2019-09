Ehemaliger Wengerter Karl Haidle Stettener Urgestein feiert 104. Geburtstag

Dass er einmal so alt werden würde, sagt Karl Haidle, „das hätte ich nie gedacht“. Er sitzt an seinem Küchentisch, vor ihm liegt die aktuelle Ausgabe der Waiblinger Kreiszeitung, daneben seine Lesebrille. Karl Haidle wohnt in der Pommerstraße in seiner eigenen Wohnung. Noch jeden Morgen steht er selbstständig auf, macht sich Frühstück, liest nach, was sich so tut in der Region. Besonders interessiert sich der ehemalige Wengerter für Berichte über hiesige Weingüter oder die Lage der Remstalkellerei, bei der er seine Trauben früher abgeliefert hat.

Mehrmals täglich schauen seine Angehörigen nach Karl Haidle. Mal der Enkel und seine Familie, die im selben Haus wohnen, mal Schwiegersohn und Nachbar Manfred Gerlich (68), der ganz beeindruckt davon ist, wie fit und selbstständig Karl Haidle noch im hohen Alter ist.

Natürlich, die Beine machen langsam Schwierigkeiten. Viel länger als früher braucht Haidle für den Weg zum Fenster, um zu schauen, wer an seiner Haustür klingelt. Und ohne seine Hörgeräte hätte der Senior große Schwierigkeiten, etwas zu verstehen, was ihm seine Besucher erzählen. Doch nichtsdestotrotz schaut der Stettener noch immer mehrmals täglich nach den Hühnern im Hof. Und einmal in der Woche besucht er eine Freundin, um zu plaudern.