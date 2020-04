Ehepaar aus Weinstadt Reise-Albtraum wegen Coronavirus

Gerd und Rita J. mussten nun auf ihren Zimmern bleiben. „Das wenige Personal der Nachtschicht durfte das Hotel nicht mehr verlassen, das Personal der Tagesschicht durfte nicht mehr in das Hotel rein.“ Das Essen sei morgens, mittags und abends jeweils pünktlich vor den Zimmertüren in aufwendiger Plastikverpackung abgestellt worden. Das Personal sei immer mit Schutzanzügen und Mundschutz unterwegs gewesen. „Der einzige Freiraum war unser kleiner Balkon, sofern man ein Zimmer mit Balkon hatte.“

Am Dienstag, 17. März, wurden laut dem Weinstädter Ehepaar alle im Hotel anwesenden Personen an die Hotelrezeption zum Coronatest gebeten. Von allen Gästen seien 16 Personen, die ebenfalls mit dem Paar aus dem Raum Balingen mitgefahren seien, positiv auf das Virus getestet worden. „Aus einem anderen Bus waren weitere 14 Personen positiv getestet worden. Alle diese positiv getesteten Personen sind mit dem Flugzeug aus Stuttgart gekommen.“

„Psychisch war das alles kaum zum Aushalten“

Von diesem Tag an mussten laut den Weinstädtern alle positiv Getesteten in einen Hotelkomplex umziehen. „Damit wurden wir vom Rest der Gäste separiert.“ Die Quarantänezeit der negativ getesteten Personen habe in der Nacht auf Montag, 23. März, mitternachts geendet. Sie konnten laut Gerd und Rita J. am 24. März in ihre Heimat fliegen. Alle anderen hätten in Quarantäne bleiben müssen. „Viele zeigten keine oder nur geringe Symptome.“ Der Schwager von Gerd und Rita J. allerdings sowie eine 83-jährige Stuttgarterin wurden am 20. März wegen ihres Fiebers mit dem Krankenwagen nach Nikosia gebracht.

Der Schwager verstarb am 28. März, die 83-Jährige am 30. März. „Psychisch war das alles kaum zum Aushalten.“ Für die Schwester von Rita J. brach die Welt zusammen. „Für sie ist nichts mehr, wie es war. Wir haben mit Hilfe ihres Sohnes die Formalitäten für die Rückführung des Leichnams organisiert“, schreiben Gerd und Rita J. unserer Zeitung. Von den Mitarbeitern der Auslandskrankenversicherung R+V, des internationalen Beerdigungsinstituts Concordia, des Reiseveranstalters RSD sowie dem Reiseleiter vor Ort hätten sie jede erdenkliche Hilfe erhalten, wofür das Ehepaar sehr dankbar ist.

Auch von der deutschen Botschaft in Nikosia sind die Weinstädter nach eigenen Angaben unterstützt worden. Dort hätten sie mit ihrem Anliegen nach möglichst baldiger Rückkehr respektive einer Vorabrückkehr mit Sonderflug für den erkrankten und schließlich verstorbenen Schwager Gehör gefunden. „Auch wenn man uns mitteilte, dass nur bedingt Einflussmöglichkeiten auf den türkischen Teil der Insel bestehen, so wurden doch im Hintergrund Aktivitäten zur Hilfe eingeleitet.“

Das Balinger Paar, das am 10. März als erstes Symptome von Covid-19 hatte, wurde laut Gerd und Rita J. am 23. März gesund aus dem Krankenhaus in Nikosia entlassen. Es sei am 24. März zusammen mit den negativ getesteten Urlaubern wieder nach Stuttgart zurückgeflogen. Der Flug von Gerd und Rita J. sowie der Schwester von Rita J. startete am 2. April um 2 Uhr nachts. „Es war der letzte Flug, der aus Nordzypern noch möglich war. Zum Glück konnten wir die beiden Leichname mitnehmen.“

Deutsche Botschaft hat Unterstützung geboten

Unsere Zeitung hat den Reiseveranstalter RSD und das Auswärtige Amt um Stellungnahmen zu dem Fall gebeten. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass die Botschaft in Nikosia die betroffenen Deutschen in Nordzypern im Rahmen der Möglichkeiten intensiv konsularisch unterstützt habe und hierzu auch in engem Kontakt zu Reiseveranstaltern und den zuständigen Stellen in Nordzypern gestanden habe.

Horst Zsifkovits, Geschäftsführer des Reiseveranstalters RSD, äußert sein tiefes Mitgefühl für die Angehörigen des Verstorbenen. „Die Situation war für alle Gäste und auch uns eine ganz besondere Herausforderung, da die staatlich angeordnete Quarantäne völlig überraschend kam.“ In Nordzypern sei zunächst ein ganzes Hotel mit 700 RSD-Gästen unter Quarantäne gestellt worden – und alle Personen seien auf Corona getestet worden. „Nach und nach durften die nicht infizierten Personen das Hotel verlassen und konnten von uns mit Sonderflügen in ihre Heimatländer gebracht werden. 30 infizierte Personen mussten aber noch weitere 14 Tage im Hotelzimmer verbleiben“, schreibt Horst Zsifkovits.

Reiseveranstalter hat Gästen auf eigene Kosten geholfen

Jene Gäste, die wegen der Corona-Krise in den Urlaubsländern zeitweise festsaßen, habe der Reiseveranstalter in seinen Hotels auf eigene Kosten untergebracht, verpflegt und durch die Reiseleiter rund um die Uhr betreuen lassen. „Zudem haben wir zu Gästen, die unter Quarantäne standen, und deren Angehörigen telefonisch aus Deutschland heraus Kontakt gehalten. Unmittelbar nach Eintritt der Krisensituation haben wir alle weiteren Reisen bereits mehrere Wochen im Voraus abgesagt und damit länger, als es rechtlich notwendig gewesen wäre.“ Inzwischen seien alle Gäste mit Sonderflügen zurückgeholt worden – auf eigene Kosten, und noch bevor die Bundesregierung ihre Rückholaktion gestartet habe.

Dem Weinstädter Ehepaar Gerd und Rita J. sowie der Schwester von Rita J. dankt Zsifkovits in seiner Stellungnahme für ihre anerkennenden Worte – und spricht ihnen sein tief empfundenes Beileid aus.