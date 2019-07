Waiblingen.

Um genau 9.31 Uhr ist am Sonntag das erste von über 150 Fahrzeugen zur 17. Remstal-Klassik gestartet. Die Oldtimerrallye stand in diesem Jahr im Zeichen der Remstal-Gartenschau: Die Strecke führte an der Rems entlang bis nach Essingen und zurück. Klicken Sie sich durch unsere kleine Bildergalerie.