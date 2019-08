Ein Tagesvater aus Welzheim erzählt „Vieles habe ich bei meinen eigenen Kindern nicht so gemacht“

Rainer Böhnlein war in seinem Berufsleben schon vieles. Er hat einen Handwerksberuf erlernt (Bäcker), sich dann als Betriebswirt weiterqualifiziert zum Logistiker, gearbeitet als Fertigungsleiter, und nicht zuletzt ist er als Dozent am Berufsausbildungswerk tätig. Und immer war da auch die Arbeit mit Kindern. Schon als Jugendlicher hat er sich bei den christlichen Pfadfindern engagiert, hat dort seit vielen Jahren mit jungen Menschen zu tun. „Ich hab' viele aufwachsen gesehen – und mitbekommen, wie aus den größten Chaoten wertvolle Erwachsene wurden“, sagt er. Eine Erfahrung, die ihm in seinem neuen Beruf oft helfe.

Seit zwei Jahren arbeitet der Welzheimer nämlich als Tagesvater. Erst alleine, inzwischen macht auch seine Frau Jutta mit. „Ich konnte gar nicht anders“, sagt sie und lacht, „die Kinder waren ja eh schon da.“ Als Krankenschwester und Mutter fiel ihr die Umstellung auf die neue Tätigkeit allerdings nicht allzu schwer.

"Spielsachen gibt es hier ganz bewusst wenige"

Dass die beiden beruflich noch einmal etwas Neues wagten, daran seien ein Stück weit die eigenen Kinder schuld. Als die nämlich aus dem Haus waren und auch der Großvater nicht mehr lebte, da überlegten sich die Böhnleins, was sie mit dem Haus und dem großen Garten, den sie nun für sich alleine hatten, anfangen könnten. Und kamen dabei auf die Idee, eine Tagespflegestelle daraus zu machen.