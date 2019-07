Einbruch bei Edeka in Schwaikheim Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Schwaikheim.

Diebe sind zwischen Sonntag um 13 Uhr und Montag um 6 Uhr in den Schwaikheimer Edeka eingebrochen. Die Täter durchsuchten diverse Räumlichkeiten und erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem richteten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 5 000 Euro an.