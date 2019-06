Eine Feuerwehr für Paraguay "La Comandante" aus Schorndorf-Miedelsbach

Dringend gesucht: Ein Rettungswagen

Seit Oktober 2018 aber ist es geschafft. Die von Maria-Elena ins Leben gerufene Feuerwehr der Gemeinde Carlos Pfannl ist als unabhängige Feuerwehr anerkannt. Im nächsten Schritt soll sie als Verein angemeldet werden, so können auch private Feuerwehren staatliche Förderungen erhalten. Nach einer harten neunmonatigen Grundausbildung sind Maria-Elena und ihre fünf Mitstreiter seit April 2019 offiziell als Feuerwehrleute vereidigt. Die Kommission, eine Art Pflicht-Verwaltung für den Verein, besteht aus weiteren neun Mitgliedern, darunter auch Maria-Elenas Mutter und der Bürgermeister ihrer Stadt. Seit dem 25. Mai diesen Jahres läuft die Grundausbildung für zehn auszubildende Feuerwehranwärter, darunter auch vier Frauen.

Bislang hat die rein ehrenamtlich tätige Feuerwehr von Carlos Pfannl schon fünfzehn Einsätze hinter sich. Mindestens einmal im Monat rücken sie aus. Wenn sich dann die Chefs der freiwilligen Feuerwehrmänner erstmal etwas schwer tun, ihre Mitarbeitern für den Einsatz freizustellen, muss Maria-Elena als Kommandantin aktiv werden. Sie ruft dann die Vorgesetzten auch mal an, um die Dringlichkeit deutlich zu machen. Und die Chefs gehorchen. Die Feuerwehr von Carlos Pfannl löscht nicht nur Brände. Oft werden sie zu Autounfällen gerufen, müssen dort Erste Hilfe leisten und Verletzte ins Krankenhaus bringen. Krankenwagen gibt es in Paraguay zwar, aber die fahren selten und wenn, dann nur gegen sofortige Bezahlung. Und die ist für die Betroffenen oft unerschwinglich. Deswegen sucht Maria-Elena nun nach einem eigenen Rettungswagen für ihre Feuerwehr. Am besten ein ausgemustertes Exemplar aus Deutschland, wie sie betont. Damit hat sie ja bereits beste Erfahrungen gemacht.

Neue Abenteuer in Sicht

Überhaupt ist die Unterstützung aus Deutschland von Feuerwehrkollegen immer noch enorm und höchst willkommen. Sie helfen mit Rat und Tat, und opfern oft den eigenen Urlaub, um vor Ort sein zu können. Ob denn ein regelmäßiger Austausch geplant sei zwischen Carlos Pfannl und Feuerwehren aus dem Kreis? “Ja, das wäre schon genial”, sinniert Maria-Elena. “Vielleicht auch mit Feuerwehren aus ganz Deutschland, mal sehen.” Vor kurzem hat sie einen ersten Probekurs für ein Medizinstudium in Paraguay besucht, ein neues Abenteuer. Es war ihr erster Unterricht vollständig auf Spanisch. Die erste Prüfung hat sie wegen ein paar wenigen Punkten nicht bestanden. Aber wenn Maria-Elena eines wirklich zu Genüge gezeigt hat: so schnell gibt sie bestimmt nicht auf.