Eine Million Euro für den Klimaschutz Stadt Winnenden will CO2-Ausstoß weiter mindern

Die Stadtverwaltung will den CO2-Ausstoß weiter mindern und dafür eine Million Euro pro Jahr ausgeben. Dies erklärten Finanzdezernent Jürgen Haas und Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth am Donnerstag in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Die Stadt reagiert langfristig auf den Klimawandel. Seit 21 Jahren macht Umweltreferent Jürgen Kromer viele kleine und große Vorschläge, wie und wo Energie eingespart und CO2-Belastung vermieden werden kann. Kromer und mit ihm Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Schwarz arbeiten jetzt weiter daran, dass die Stadt von den drei Tonnen pro Einwohner wieder herunterkommt.

Das Ende der Ziegelei hat die CO2-Emissionen gesenkt

Nur: Die Entwicklung von 1995 bis 2014 lässt sich nicht wiederholen. Es ist oft so beim Einhalten von Grenzwerten: Am Anfang sind große Erfolge möglich, nach einigen Jahren braucht es viele kleine Schritte. Ziel der Stadt ist es, den Wert von 1995 zu halbieren, von damals 5,29 Tonnen herunterzukommen auf 2,64 Tonnen pro Einwohner. Große Schritte waren früher möglich. Im August 2009 hörte die Winnender Ziegelei auf mit der Ziegelproduktion. Sie war der größte Luftbelaster in Winnenden. Mit ihrem Ende ging der Pro-Kopf-Ausstoß markant zurück, aber das ist sozusagen ein Sonderfall, den die Politik nicht steuern kann.