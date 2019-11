Einfahrt ständig zugeparkt Alfdorfer Landwirt pocht auf Parkverbots-Schild

Hans Trefz geht das aber nicht weit genug. Er hat gegenüber unserer Zeitung bereits angekündigt, den Bürgermeister verklagen zu wollen, falls dieser kein Parkverbots-Schild anbringen lasse.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Landwirt gegen die Gemeinde vor Gericht zieht. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Streitigkeiten gegeben – etwa wegen einer außerörtlichen Wasserleitung für eine Viehtränke, Schäden am Forst und seiner Schweinezucht. Es ist also damit zu rechnen, dass Trefz seine Drohung wahr machen wird.