Einfahrt ständig zugeparkt Alfdorfer Landwirt wirft Gemeinde Untätigkeit vor

Das Geschäft in der Unteren Schlossstraße 39 hat zum Zeitpunkt der Genehmigung im Jahr 1981 ebenfalls die damals notwendige Anzahl an Stellplätzen nachgewiesen.

Parkzeitbegrenzung wird eingeführt

„Wir sind an der Sache dran: Wir werden kontrollieren, ob auch alle notwendigen Stellplätze tatsächlich so genutzt werden. Eventuelle Zweckentfremdungen werden von uns verfolgt“, so die Sprecherin des Landratsamtes.

Bürgermeister Michael Segan weist darauf hin, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14. Oktober 2019 beschlossen hat, eine Parkzeitbegrenzung einzuführen, und zwar mit Parkscheibe und Begrenzung auf zwei Stunden an Werktagen von 7 bis 20 Uhr. Die Anordnung der Beschilderung wurde laut Segan bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragt, die Schilder bestellt und werden aufgestellt, sobald sie geliefert sind. Parallel dazu wird die Gemeindeverwaltung die Markierung von Parkplatz und Zufahrt erneuern lassen.

Alfdorfs Parkplatz-Situation zuletzt häufig in der Diskussion

Bauer Trefz und seine Einfahrt sind nicht das einzige Parkplatz-Problem, das die Gemeinde in den vergangenen Wochen beschäftigte. Das Thema hatte zuletzt immer wieder für Diskussionen gesorgt. Da ab kommendem Jahr die Ortsdurchfahrt saniert wird, entfallen während der Bauarbeiten Parkplätze. Die jeweils betroffenen Abschnitte der Ortsdurchfahrt sind dann voll gesperrt und nur für Anlieger befahrbar. Nach der Sanierung wird entlang der Hauptstraße ein Park-, aber kein Halteverbot gelten. Denn, so der Beschluss des Gemeinderats, sie bekommt künftig einen Radstreifen. Bei einer Bürgerinfoveranstaltung hatten das Anwohner beklagt.

Um die Situation innerorts zu entspannen, hatte die Verwaltung deshalb vorgeschlagen, den Kronenplatz zu einem Parkplatz umzuwidmen. Diese Idee stieß jedoch im Gemeinderat auf zum Teil heftige Ablehnung. Denn es gibt einen Beschluss des Gremiums, das Gelände in eine Grünfläche mit Sitzgelegenheit umzuwandeln. Was bislang aber nicht gelang, unter anderem weil bei der Neugestaltung auch ein Nachbargrundstück betroffen wäre – und die Zustimmung des Eigentümers bis heute fehlt.

Bürger beklagen Parkplatzmangel zu Geschäftszeiten

Generell wird die Parkplatzsituation in der Gemeinde sehr unterschiedlich bewertet. Während die Gemeinde und auch einige Gemeinderäte davon ausgehen, dass es genügend Plätze gibt (siehe "Genügend Parkplätze"), beklagen viele Bürger, gerade zu den Geschäftszeiten, einen eklatanten Mangel.

Parkplätze sind und bleiben, nicht nur in Alfdorf, ein emotionales und auch ziemlich subjektiv beurteiltes Thema.