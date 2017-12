Nagelperlen, lila

Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Wieder halte ich Nagelperlen in den Händen. Dieses Mal ist die Farbe allerdings sehr schön so dass ich es nochmal auf meinem Ringfingernagel ausprobiere. Das Auftragen klappt zwar wieder nicht so gut, dafür bin ich dieses Mal mit dem Ergebnis zufrieden. Mit weniger Perlen und diese nur auf einem Nagel aufgetragen sind die Perlen echt ein schöner Hingucker.