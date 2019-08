Einkaufsstraße in Weinstadt-Endersbach Wettbewerb mit Onlinehändlern wird immer härter

„Ich gebe Ihnen zwei Stunden Zeit: Wenn Sie es dann nicht haben, bestelle ich es online“: Diese Worte, erzählt Christian Hartmann, habe er jüngst von einer Kundin gehört. Der 39-Jährige ist Inhaber von Mode am Markt, ein Geschäft für Mode im höheren Preissegment, das es in der Einkaufsstraße seit 37 Jahren gibt. Vor sieben Jahren hat es Christian Hartmann übernommen – den Wettbewerb mit Onlinehändlern spürt er bei seinen Kunden allerdings erst seit etwa zwei Jahren besonders stark.

Das heißt: Natürlich versucht er als Chef von Mode am Markt, über spezielle Listen bei anderen Händlern nachzufragen, ob er dort das angefragte Kleidungsstück erhalten kann. Wenn das nicht klappt, kommt Christian Hartmann in einen Bereich, in dem er selbst draufzahlen muss. „Wir bestellen die Sachen dann in einem anderen Onlineshop.“ Für Christian Hartmann fällt dann kein Händlerpreis mehr an, sondern er zahlt das, was jeder Käufer zahlt. Er tut das, weil er zeigen will, dass der Kunde nicht online bestellen muss, sondern bei ihm alles erhält. „Ich will, dass die Kunden zufrieden sind bei mir.“

„Das ist ein absoluter Wahnsinn“

Christian Hartmann wünscht sich, dass die Kunden das, was sie in ihrem Geschäft vor Ort erhalten, mehr wertschätzen. Dass sie sich bewusstmachen, was die Einzelhändler im Gegensatz zu Onlinehändlern alles tun. Zum Beispiel zahlen sie Miete für einen Laden, stellen Mitarbeiter zum Tarifvertrag im Einzelhandel ein und zahlen vor Ort Steuern. Der Online-Versandhändler Amazon hingegen weigert sich weiter, den Tarif des Einzelhandels anzuwenden, trotz all der Streiks der Gewerkschaft Verdi. Amazon gehört auch zu jenen Unternehmen, die sich darauf verstehen, durch allerlei legale Tricks Steuern zu vermeiden.