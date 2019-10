Einmal abreagieren, bitte! US-Eishockeyclub richtet „Wutraum“ ein

Der NHL-Club hat für seine Anhänger in der heimischen Arena, dem Wells Fargo Center, einen sogenannten „Rage Room“ („Wutraum“) oder „Disassembly Room“ („Demontageraum“) eingerichtet . „Wir haben die Ideen von einiger unserer Fans umgesetzt, die dachten, dies wäre eine neue Art, harmlosen Spaß zu haben“, sagt die Arena-Managerin Valerie Camill, „ich habe zuvor noch nie von einem Wutraum gehört und kann es kaum erwarten, ihn zu betreten und ein paar Schläge abzugeben.“ Nach eigenen Angaben ist der Raum der erste seiner Art in einer amerikanischen Sport-Arena. Spontan genutzt werden kann der Raum allerdings nicht. Wer sich abreagieren will, muss sich vorher brav anmelden. Und bezahlen. 25 Dollar pro Person. Ausgerüstet mit Schutzanzug und einem Helm mit Visier kann man sich für einen fünfminütigen Wutanfall in den Raum zurückziehen und mit einem Vorschlaghammer, einer Brechstange, einem Baseball- oder Eishockeyschläger auf Teller, Tassen, Spiegel und einen Fernseher einprügeln. Manche Objekte tragen auch das Logo des gegnerischen Teams.

Ist ein solches Zimmer zum Dampf ablassen auch eine Idee für Vereine in Deutschland? Die Mercedes-Benz-Arena, die Heimstätte des VfB Stuttgart, soll für die Europameisterschaft 2024 aufwendig saniert und ausgebaut werden . Das Investitionsvolumen beträgt 65 Millionen Euro. Vielleicht beinhaltet das Budget ja auch eine kleine Wuthöhle im Bauch der Cannstatter Kurve?