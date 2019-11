Einsatz auf dem Stuttgarter Flughafen Beißender Geruch löst Alarm aus

Flughafen Stuttgart. Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr kam es zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften und der Flughafenfeuerwehr. In Bereich des Terminal 3 bemerkten Besucher und Angestellte einen beißenden, stechenden Geruch. Zwei Personen meldeten Übelkeit. Das bestätigte ein Sprecher des Flughafens auf Nachfrage unserer Zeitung. Daraufhin wurden die Flughafenfeuerwehr und der Rettungsdients alamiert. Die Flughafenfeuerwehr untersuchte mit Atemschutzgeräten den betroffenen Bereich. Der erste Verdacht auf einen Amoniakaustritt wurde indes nicht bestätigt. Statt dessen wurden nach Angaben des Flughafensprechers in einem Mülleimer verdorbene Lebensmittel in einer Flasche gefunden, die einen amoniakartigen fauligen Geruch ausströmten. Schadstoffmessungen der Luft ergaben ebenfalls keine gesundheitsgefährdenden Werte, es wurde Entwarnung gegeben. Nach Angaben des Sprechers war der Ablauf im Flughafen zu keiner Zeit behindert, lediglich eine Check-In Schalter-Reihe im Terminal 3 wurde kurzzeitig verlegt.