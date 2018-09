Pleite gegen Bayern - Einzelkritiken Die VfB-Profis bekommen ihre Grenzen aufgezeigt

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat am Samstagabend erstmals unter Trainer Tayfun Korkut ein Heimspiel verloren und war beim 0:3 (0:1) gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München in allen Belangen unterlegen. Die Münchner dominierten die Partie in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena nach Belieben und zeigten den VfB-Profis deutlich ihre Grenzen auf. Die Stuttgarter warten somit in der neuen Saison weiter auf ein Erfolgserlebnis und auch auf einen Treffer.