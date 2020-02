Einzelkritiken zum VfB Stuttgart Wamangituka und Co. brauchen zu viele Chancen

In einer lange Zeit ausgeglichenen und offensiv geführten Partie waren die Gastgeber nach einer Ecke durch den Kapitän und Ex-Stuttgarter Marco Caligiuri mit 1:0 in Führung gegangen (48.). Trotz einiger Halbchanchen im zweiten Durchgang für die Stuttgarter entschied Fabian Ernst die Partie mit seinem Treffer zum 2:0 in der 76. Minute zugunsten des "Kleeblattes". Die Elf von Trainer Stefan Leitl zeigte eine leidenschaftliche Vorstellung und bestrafte den Chancenwucher der Matarazzo-Elf mit gnadenloser Effektivität.

Die Gastgeber sind am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel zu Gast, der weiterhin Zweitplatzierte VfB Stuttgart empfängt am Montagabend (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker) Arminia Bielefeld zum Spitzenspiel in der Mercedes-Benz-Arena.