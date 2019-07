Eishockey-Profi fasst Einbrecher Mutiger Sportler möchte selbst zur Polizei

Im Nachhinein habe Eberhardt sich gefragt, was gewesen wäre, hätte der andere eine Waffe gehabt. In dem Moment habe er aber aus Affekt gehandelt. „Ich habe gesehen, dass er nichts in den Händen hat“, sagt Eberhardt unserer Zeitung. Dass er dem Mann körperlich überlegen ist, sei ihm klar gewesen. „Durch Eishockey bin ich ein bisschen Körperkontakt ja gewöhnt“, sagt der 25-Jährige und lacht. Er spielt für die Tölzer Löwen in der zweiten Liga.

Bevor er sich wieder auf den Weg zu seinem Auto machte, das mit offenen Türen auf der Straße stand, dankte ihm der Streifenpolizist. Eberhardt nutzte die Chance und bat den Polizisten um einen Gefallen: „Ich habe mich für 2021 bei der Polizei in Bayern beworben und habe gefragt, ob er darüber ein paar Zeilen schreiben kann.“

Nicht nur das geschah: Auch dankte Kriminaloberrat Martin Lühning dem 25-Jährigen am Mittwoch für seinen „mutigen und entschlossenen Einsatz“. Er überreichte ein Dankschreiben des Polizeipräsidenten Roland Eisele sowie ein kleines Geschenk.

Männer sitzen in U-Haft

Der Einbrecher und sein Komplize waren am 2. Juli in der Endersbacher Straße in Korb in ein Haus eingebrochen. Laut Polizei hatte eine Bewohnerin das Gebäude lediglich für 15 Minuten verlassen und stellte bei ihrer Rückkehr den Einbruch fest. Sie alarmierte danach umgehend die Polizei, die Streifen- und Zivilfahrzeuge zur Sofortfahndung einsetzte. Dabei fiel in der Korber Straße in Waiblingen ein verdächtiges Auto mit ausländischem Kennzeichen auf. Bei der Kontrolle rannten die beiden weg – und der Eishockey-Spieler kam zu seinem Einsatz. Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen.