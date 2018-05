Ellwagen Erneut Polizeieinsatz in Ellwanger Flüchtlingsunterkunft

Ellwangen.

Vier Tage nach der gescheiterten Abschiebung eines 23-jährigen Togolesen hat die Polizei am Donnerstagmorgen in der betroffenen Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen mehrere Afrikaner in Gewahrsam genommen. Ob die anscheinend in Handschellen abgeführten Männer im Zuge ihrer Vernehmung auch festgenommen wurden, ist zunächst nicht bekannt gewesen.. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, wird man sich frühestensr ab 10 Uhr zu den Vorgängen äußern.