Ellwagen Togoer wehrt sich weiter gegen seine Abschiebung

Ellwangen/Stuttgart.

Der vor der Abschiebung stehende Togoer versucht mit allen juristischen Mitteln, seine Ausweisung zu verhindern. Sein Anwalt reichte eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichthof in Mannheim ein, wie Rechtsanwalt Engin Sanli am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Damit geht er gegen den vom Verwaltungsgericht Stuttgart abgelehnten Eilantrag vor. Das hatte den Weg für eine Überstellung nach Italien frei gemacht. Rechtsmittel gegen die Entscheidung in einem Asyl-Eilverfahren sind nach Angaben des Verwaltungsgerichts nicht möglich.