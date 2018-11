Ellwangen Erstaufnahme für Flüchtlinge soll bis 2024 weiterbestehen

Das Land hatte die Lea in der ehemaligen Bundeswehrkaserne 2015 für zunächst fünf Jahre bis zum Frühjahr 2020 eingerichtet. Im September 2015 wurde dort ein Höchststand von knapp 4700 untergebrachten Flüchtlingen erreicht. In den vergangenen Monaten schwankte die Zahl dem Sprecher zufolge zwischen 550 und 650. Der Vertragsentwurf zur Verlängerung sieht eine maximale Belegung von 700 Flüchtlingen vor. Eine Überschreitung soll nur in Absprache mit der Stadt Ellwangen möglich sein.

Zuletzt protestierten im September 120 Menschen bei einer von der AfD initiierten Demonstration gegen den Fortbestand der Ellwanger Einrichtung. Zu einem zeitgleich stattfindenden "Bunten Fest" gegen Rechts, zu dem Gewerkschaften und Bürgerinitiativen aufgerufen hatten, kamen rund 500 Teilnehmer.

Das letzte Wort über den Fortbestand der Lea hat der Ellwanger Gemeinderat: Er entscheidet am 6. Dezember über die Verlängerung.