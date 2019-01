Ellwangen Mit gestohlenem Mantel vom Eigentümer erwischt

Ellwangen.

Am Mittwochabend ist ein 40-jähriger Dieb erwischt worden, als er in einem gestohlenen Mantel dessen Eigentümer begegnete. Bereits vor einigen Tagen wurde der Wintermantel eines 39-Jährigen aus seinem Auto entwendet. Als er nun am Mittwoch einen Fahrradfahrer entdeckte, der seinen Mantel trug, rief er die Polizei. Beamte des Ellwanger Polizeireviers hielten den Radler an und kontrollierten ihn. Dabei wurde bei dem 40-Jährigen nicht nur der gestohlene Wintermantel, sondern noch weiteres Diebesgut gefunden. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde der 40-Jährige vorläufig festgenommen.