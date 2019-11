Ellwangen Mordprozess: Vater und Söhne zerlegten Leichen

Ellwangen.

Unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag vor dem Landgericht Ellwangen ein Mordprozess gegen drei Mitglieder einer Familie begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 55-jährigen Vater und seinen 33 Jahre und 31 Jahre alten Söhnen drei brutal ausgeführte Morde vor. Der Vater ist in allen drei Fällen, der ältere Sohn in zwei und der jüngere Sohn in einem Fall wegen Mordes angeklagt.