EM-Look für Gnabry und Co. DFB präsentiert neue Trikots der Nationalelf

Der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) und Ausrüster Adidas haben am Montag die neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft vorgestellt. Die Mannschaft wird das neue Dress erstmals am kommenden Samstag im EM-Qualifikationsspiel gegen Belarus in Mönchengladbach tragen – und im Falle der Qualifikation auch bei der UEFA EURO 2020.